МИД РФ опроверг слухи о задолженности Москвы перед Советом Европы

Москва, 12 февраля. Глава департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец опроверг слухи о задолженности Москвы перед Советом Европы.

«Мы эту страницу уже перевернули. Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Строго говоря, ее никогда и не было», — сказал дипломат, напомнив, что в 2017 году Россия вынуждена была приостановить выплаты из-за дискриминации российской делегации в ПАСЕ.

Кобринец уточнил, что речь идет не о задолженности, а именно о приостановленных взносах. По его словам, после возобновления работы российской делегации в июне прошлого года Москва, как и обещала, «полностью выплатили взносы в бюджет СЕ и его частичных соглашений как за 2017-18 годы, так и за 2019 год».

«Россия перечислила Совету Европу средства в полном объеме, не удержав из них сумму на содержание ПАСЕ, хотя наши парламентарии в эти годы в ней не работали. Это следует рассматривать как жест доброй воли с нашей стороны, — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства в беседе с РИА Новости. — Одним словом, тема исчерпана».

Напомним, из-за событий на Украине и ситуации вокруг Крыма в 2014 году российскую делегацию лишили ряда полномочий в ПАСЕ. Летом 2017 года Москва приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права российских парламентариев в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.

В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе, напомнила «Газета.ру».