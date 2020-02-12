Киркоров разозлил поклонников странным фото в окружении монашек

Москва, 12 февраля. Российский певец Филипп Киркоров разозлил поклонников новым фото, на котором изображен в окружении монахинь.

Свежий снимок исполнитель опубликовал в своем Instagram. Исходя из подписи к посту, он представляет собой обложку к новой песне Киркорова, выход которой поп-король анонсирует в ближайшем будущем.

«До премьеры осталось 3 дня…» — написал он.

На фото звезда отечественной эстрады стоит в окружении четырех монахинь в одежде с принтами, отсылающими к эпохе Возрождения. На линии собственных глаз у Киркорова можно видеть глаза Давида — знаменитой мраморной статуи работы Микеланджело, выдающегося образца искусства того времени.

Послушницы вокруг артиста одеты в традиционное облачение, поверх которого массивные золотистые цепи. Кроме того, у девушек можно видеть нехарактерный для монашек яркий макияж глаз.

У фолловеров поп-короля такая яркая и странная обложка вызвала неоднозначную реакцию. В частности, некоторым фанатам пришлась не по душе ее религиозная тематика.

«С монашками перебор. Зачем лезть с шоу-бизнесом в религиозные темы», — margarita_bahareva. «Такое ощущение, что Филипп погряз в какой-то секте», — написала gf_mila. «Отстой», — выразилась nagits4. «Картинка не нравится, но Филипп — человек-праздник!!!» — выразила мнение elena17mir. «Извращенец», — заявил k247mv.

Однако нашлись и те, кто оценил иллюстрацию к хиту.

«Король превзошел себя. Ты сумасшедший болгарин, Филя», — написала bossydollz. «Забавно, но как всегда по-королевски, с размахом», — отметила kristina.logosha.

Известно, что в новом клипе Киркорова можно будет увидеть как минимум еще одну звезду — артистку Екатерину Варнаву. Ранее певец публиковал пост, в котором назвал подругу в своем ролике «разрушительницей забвений».