Посол Индонезии сообщил о заинтересованности страны в покупке российских БМП и вертолетов

Москва, 12 февраля. Индонезия заинтересована в приобретении российских бронетранспортеров БТ-3Ф, боевых машины БМП-3Ф, а также вертолетов Ми-17. Об этом рассказал посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.

«Индонезия сильно заинтересована <…> в покупке двух видов танков: БТ-3Ф и БМП-3Ф», — отметил он.

Также, по словам дипломата, интерес к совместному производству проявили российский концерн «Калашников» и индонезийское оборонное предприятие Pinpad.

Ранее стало известно, что до конца текущего года Россия поставит Индонезии 22 БМП-3Ф и 21 БТ-3Ф.

Плавающий бронетранспортер БТ-ЗФ был создан на основе шасси БМП-3. Машина используется для транспортировки подразделений морской пехоты, береговой охраны и сухопутных войск. Кроме того, БТ-ЗФ может обеспечить огневую поддержку спешившегося десанта при любых боевых действиях — по левому и правому борту машины находятся пулеметы.

В бронетранспортере помещаются одновременно 17 человек, в том числе члены экипажа. Чтобы снизить ударные нагрузки при подрыве на мине или при поездке по пересеченной местности, БТ-ЗФ оснастили энергопоглощающими складными креслами. Члены экипажа и транспортируемых подразделений надежно фиксируются на местах ремнями. Также у бронетранспортера есть агрегатный компрессорный кондиционер, что позволяет использовать машину даже в жарком тропическом климате.

Ранее сообщалось, что Индонезия проявила интерес к сотрудничеству с российской госкорпорацией Роскосмос. Джакарта ведет с компанией переговоры по поводу запуска своего космонавта.