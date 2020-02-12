ГИБДД сможет отменять результаты незаконного техосмотра в России

Москва, 12 февраля. Документ, наделяющий ГИБДД полномочиями по аннулированию результатов технического осмотра автомобиля, вступит в силу в июне 2020 года. Отмечается, что Министерство транспорта опубликовало проект поправок, которые могут быть внесены в правила прохождения технического осмотра.

Согласно документу, сотрудников Госавтоинспекции наделят правами на аннулирование диагностической карты. Эта карта составляется специалистами по результатам технического осмотра машины.

Как пишет «Коммерсант», аннулирование сотрудником ГИБДД станет возможно в случае, если машина проходила диагностику с нарушениями правил, либо не проходила вовсе. Кроме того, поправки предполагают введение штрафа в размере две тысячи рублей за вождение автомобиля, не прошедшего технический осмотр.

По данным газеты «Известия», ожидается, что поправки вступят в силу 8 июня 2020 года — тогда же, когда вступит в силу новый закон о техосмотре.

Ранее Министерство внутренних дел РФ подготовило правила техосмотра автобусов, которые, как ожидается, вступят в силу 8 июня 2020 года. Речь идет об автобусах категорий М2 (массой до пяти тонн) и М3 (массой от пяти тонн при наличии больше восьми пассажирских мест). Осмотр должен осуществлять технический специалист аккредитованного оператора, а также сотрудник ГИБДД. Последний должен проследить, чтобы результаты осмотра соответствовали требованиям, предъявляемым к состоянию автобуса. Кроме того дорожному инспектору предписывается сверять данные об автобусе и водителе с информацией, которая содержится в базе данных ГИБДД. В конечном итоге сотрудник дорожной полиции должен вынести свой вердикт в диагностической карте.

Если владелец автобуса или водитель допустили какое-либо нарушение, сотрудник ГИБДД примет меры в соответствии с законодательством. Это же касается и технического специалиста, если тот укажет неверную информацию или утаит какие-нибудь сведения.