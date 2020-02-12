Захарова отреагировала на заявления Варшавы о «выигрыше» СССР от результатов войны

Москва, 12 февраля. Обвинения польских властей в оккупации Советским Союзом территорий Украины и Белоруссии свидетельствуют о том, что политическая элита этой страны заигралась. Об этом заявила в среду в эфире Первого канала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя — это показатель того, что Варшава, я не говорю про Польшу, Польша — это польский народ, историки, эксперты, официальная Варшава заигралась. Вот эта откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов», — подчеркнула российский дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что МИД располагает сведениями, из которых следует, что Варшава согласовала план действий для того, «чтобы нейтрализовать те материалы, исторические факты, которые будет презентовать РФ». Кроме того, Захарова предупредила, что Москве есть чем ответить.

Статья польского дипломата Анджея Пшилебского под названием «Война началась не в 1941 году» была опубликована в немецком издании Mаrkische Oderzeitung на прошлой неделе. По словам Пшилебского, СССР больше всего выиграла от итога войны и что Москва якобы оккупировала Украину, Белоруссию, прибалтийские республики. в посольстве РФ в Германии, комментируя материал, заявили, что с приближением 75-й годовщины Победы польский исторический ревизионизм молниеносно набирает обороты. В дипмиссии указали на то, отмечал RT, что в одних только боях за сохранение польской целостности погибли более 600 тыс. солдат Красной армии.