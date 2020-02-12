Китайский коронавирус поразил мировой рынок нефти

Москва, 12 февраля. Вспышка коронавируса в Китае ударила по рынку нефти, что, конечно, сказалось на всей мировой экономике, считает президент Фонда исторических исследований «Основание», эксперт по энергетике Алексей Анпилогов.

По его словам, нефть можно назвать «кровью», которая двигает все «шестеренки» организма мировой экономики. Из-за коронавируса власти КНР и правительства других стран были вынуждены ввести множество ограничений. Иными словам, нефтяный рынок тоже оказался поражен коронавирусом.

«Китай начинает превращаться в промышленного изгоя, темпы роста глобальной экономики замедляются, а зависящие от Китая страны начинают страдать», – пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Для России, по его словам, снижение стоимости нефти тоже стало неприятным событием, ведь для экономики страны большую роль играет экспорт черного золота.

«Скорейшая победа над коронавирусом гарантирует оживление мировой экономики и сокращение потерь России в виде недополученной выручки за экспорт нефти», — уверен Анпилогов.

Глава «Основания» считает, что на рост рыночной стоимости нефти может повлиять сделка ОПЕК+ и соглашение с Россией.

«Продление сделки о снижении добычи до конца 2020 года окажут положительное влияние на нефтедобычу всех вовлеченных стран. Россия, добывая меньшие объемы нефти, уже покрывает себестоимость и обеспечивает достаточную прибыль», — объяснил он.

Отметим, что глава Минэнерго РФ Александр Новак не считает, что ситуация с коронавирусом окажет серьезное влияние на мировой баланс спроса и предложения. По его прогнозу, снижение потребления нефти в мире в 2020 году может составить 150-200 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», Технический комитет ОПЕК+ предложили сократить добычу дополнительно на 600 тыс. баррелей в сутки. По мнению экспертов комитета, из-за коронавируса спрос может упасть до 1 млн баррелей в сутки, а это обернется переизбытком предложения на рынке энергоносителей. Россия эту рекомендацию не поддержала. Новак тогда заявил, что необходимо время, чтобы посмотреть как будет развиваться ситуация. На сегодняшний день посуточное ограничение по добыче установлено в размере 1,7 млн баррелей.