Нового руководителя офиса Зеленского обвинили в связях с российским бизнесом

Киев, 12 февраля. Новый руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак еще не успел расположиться в кабинете, а его уже обвиняют в якобы «связях с российским бизнесом». Такое заявление сделали украинские журналисты программы «Схемы».

Они обнародовали итоги расследования еще осенью прошлого года, когда стало ясно, что именно Ермак является одним из главных советников нового главы государства. О нем вновь заговорили после того, как Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы офиса президента Украины и назначил на этот пост Ермака.

«Мы обнаружили у него бизнес-связи в России. Более того, мы выяснили, что его партнер, гражданин России, связан с российским сенатором-«единороссом», — утверждают журналисты «Схемы».

Напомним, что Ермак с 21 мая 2019 года по 11 февраля 2020 года занимал пост помощника президента Украины. В этой должности он курировал вопросы внешней политики и международные отношения.

Как сообщали СМИ, Богдан написал заявление об уходе из-за ультиматума США. Американская сторона не хотела согласовывать встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, поскольку считает, что Богдан ассоциируется с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Заместитель политика Руслан Рябошапка назвал эти сообщения «чепухой».