Гузеева отчитала участницу «Давай поженимся!» за плохие зубы

Москва, 12 февраля. Телеведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева отчитала участницу программы «Давай поженимся!» за плохие зубы. Кроме внешности девушки, звезде не понравился также ее сюрприз.

Гузеева посоветовала невесте по имени Светлана заняться «ротиком», намекнув на плохие зубы. Когда 31-летняя девушка ушла готовить сюрприз, 60-летняя звезда не постеснялась в выражениях.

«В 31 год я пила, курила, а зубы были, как клавиши от рояля! Были голубые белки глаз! Что нужно было такого сделать в 31 год, чтобы так плохо выглядеть? При этом у нее еще нет детей. Что она такого делает в 31 год? И жрала я гадости! Потому что в одних командировках была, еды нормальной не было!» — сказала Гузеева.

Подруга Светланы попыталась защитить девушку, заявив, что она красивая и стройная. На что Гузеева ей возразила, указав, что Светлана самая обычная, да еще и худощавая.

Светлана организовала для жениха интерактивный театральный этюд из жизни Золушки, устроив в конце небольшой бал для двоих. Звезда фильма «Жестокий романс» хоть и поблагодарила невесту за представление, но в конце оставила язвительный комментарий.

«Короче, если ты не бальник, закрой свой умывальник», — сказала заслуженная артистка России.

Лариса Гузеева славится своими ехидными и порой дерзкими высказывания в адрес участников программы и их бывших возлюбленных. В одном из выпусков шоу Гузеева назвала бывшую супругу одного из героев «конченной дурой».