Трамп готовит третий срок

Для Буттиджича эту волну явно разгоняют, и можно сказать, что в Нью-Гэмпшире он добился отличного результата: 24,4% голосов избирателей-демократов против 25,7% у Сандерса, который четыре года назад в этом штате получил 60,14%. При этом Буттиджич по-прежнему выигрывает у Сандерса по будущим делегатам партийного съезда: 22 против 21. Ни Элизабет Уоррен, ни Джо Байден в «гранитном штате» не получили вообще ничего.
Теперь до «супервторника» 3 марта, когда проголосуют сразу 14 штатов: Алабама, Арканзас, Вермонт, Вирджиния, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Миннесота, Мэн, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси, Техас и Юта, — пройдут только кокусы в Неваде 22 февраля и праймериз в Южной Каролине 29 февраля.
Какие-то прогнозы делать еще рано — ясно лишь, что пока в президентской гонке среди демократов Байден и Уоррен отстают от Буттиджича и Сандерса. Некоторые шансы, возможно, имеются у Эми Клобушар и нью-йоркского мультимиллиардера Майкла Блумберга, который пока «пропускает свои ходы». Впрочем, все это, по большому счету, ничего не значит.
И вот почему.