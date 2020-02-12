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12 ФЕВРАЛЯ 2020



Трамп готовит третий срок




Зачистка «партии слона» и перехват чужого электората нужны президенту США для конституционного большинства в Конгрессе
Вторые предварительные внутрипартийные выборы кандидатов на пост президента США прошли 11 февраля в штате Нью-Гэмпшир. На этот раз — праймериз, а не кокусы, как 3 февраля в Айове, то есть избиратели голосовали, заполняя специальные бюллетени, а не «вживую», поднятием рук и их подсчетом «на глазок».

Но сути дела это не меняет. У республиканцев налицо — единственный (97,1% голосов в Айове, 85,5% в Нью-Гэмпшире) кандидат, действующий «хозяин Белого дома» Дональд Трамп. Его общенациональный рейтинг после выступления перед Конгрессом 4 февраля и последующего провала импичмента в Сенате достиг рекордной отметки 49%.

А у что же у демократов? У них — напротив, сумятица и хаос.

Два верблюда

Предпочтения избирателей в США разъезжаются по краям политического спектра
Каждый из четырех основных кандидатов от «партии осла», принявших участие в айовских кокусах: бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, — объявил себя победителем, а всех остальных — мошенниками.

Сделать это было нетрудно, поскольку Национальный комитет Демократической партии фактически дезавуировал результаты «кукурузного штата»: за невозможностью их проверить или провести повторное голосование. Но зато в Нью-Гэмпшир Буттиджич отправился уже в статусе лидера президентской гонки среди демократов — пусть даже виртуального.

Американцы любят «виннеров», победителей, лидеров — в общем, людей, достигших успеха. Репутация лидера в США значит очень многое, особенно в политике. За лидера голосуют охотнее, чем за его отстающих соперников. В результате возникает своего рода цепная реакция, волна успеха, сойти с которой — смерти подобно.
Для Буттиджича эту волну явно разгоняют, и можно сказать, что в Нью-Гэмпшире он добился отличного результата: 24,4% голосов избирателей-демократов против 25,7% у Сандерса, который четыре года назад в этом штате получил 60,14%. При этом Буттиджич по-прежнему выигрывает у Сандерса по будущим делегатам партийного съезда: 22 против 21. Ни Элизабет Уоррен, ни Джо Байден в «гранитном штате» не получили вообще ничего.

Теперь до «супервторника» 3 марта, когда проголосуют сразу 14 штатов: Алабама, Арканзас, Вермонт, Вирджиния, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Миннесота, Мэн, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси, Техас и Юта, — пройдут только кокусы в Неваде 22 февраля и праймериз в Южной Каролине 29 февраля.

Какие-то прогнозы делать еще рано — ясно лишь, что пока в президентской гонке среди демократов Байден и Уоррен отстают от Буттиджича и Сандерса. Некоторые шансы, возможно, имеются у Эми Клобушар и нью-йоркского мультимиллиардера Майкла Блумберга, который пока «пропускает свои ходы». Впрочем, все это, по большому счету, ничего не значит.

И вот почему.
Долгие десятилетия распределение избирателей в Соединенных Штатах в своем математическом измерении соответствовало стандартному распределению Гаусса: основной пик приходился на центр и чуть ли по экспоненте снижался к краям политического спектра.

Поэтому главный вопрос любой президентской кампании заключался в том, чтобы кандидат к моменту выборов мог «поймать» большую часть этого электорального пика, который немного колебался то вправо, то влево.

После кризиса 2008–2009 годов и восьмилетнего правления Барака Обамы, при котором федеральный долг США вырос почти вдвое, с 9,986 до 19,961 трлн долларов, а американский средний класс практически перестал существовать, эта картина принципиально изменилась.

«Одногорбый» верблюд превратился в верблюда «двугорбого», то есть вместо центристского пика предпочтения избирателей начали разъезжаться по краям политического спектра, формируя новые пики: слева и справа.
Трамп в 2016 году сумел проскочить в «игольное ушко» этой ситуации, в целом набрав по стране, как известно, почти на 3 миллиона голосов избирателей меньше, чем получила Хиллари Клинтон, но зато обеспечив себе подавляющее большинство в коллегии выборщиков: 304 мандата против 227. Трампа тогда, по сути, выбрал «ржавый пояс» Америки, протянувшийся между атлантическим и тихоокеанским побережьями США. И правый пик политического спектра.

Наверное, будь Клинтон немного более левой и возьми она к себе вице-президентом, например, того же Берни Сандерса, исход президентских выборов 2016 года мог оказаться совершенно иным.

Но история не знает сослагательного наклонения, а левым радикалам порой ближе правые радикалы, чем центристы. Известно, что многие демократы-сторонники Берни Сандерса голосовали тогда за Трампа — исключительно в качестве мести «ведьме-Хиллари».

«Президент всех американцев»

Для мобилизации общества Трамп задействует весь спектр американских мифов
За прошедшие три с небольшим года ситуация не слишком категорически, но все же заметно изменилась.

Финансово-экономическая ситуация в Америке, с точки зрения формальных показателей, улучшилась: безработица — на минимальном уровне 3,5%, созданы миллионы новых рабочих мест, выросли реальные доходы населения, а фондовые рынки бьют один исторический рекорд за другим, показав за президентство Трампа около 50% роста и давно преодолев планку в 29 тысяч пунктов индекса Доу-Джонса.

Причем в наибольшей степени изменения к лучшему затронули ядерный электорат демократов, то есть не-белое население США: афроамериканцев, «латинос», китайцев и прочих «цветных».

И нынешняя кампания Трампа, судя по его выступлению в Конгрессе, строится как раз на тезисе о том, что он — «президент всех американцев», независимо от их цвета кожи, конфессии и уровня доходов.
Он — президент рабочих и фермеров, которым обеспечивает внешние рынки сбыта производимой в США продукции. Он — президент бизнесменов, от мелких до крупных, для которых снижает налоги и добивается дешевых кредитов. Он — президент женщин, которым создает рабочие места. И так далее, и тому подобное.

Особенно наглядно это было продемонстрировано в ходе послания Конгрессу: из шести приглашенных 45-м президентом США и представленных аудитории гостей пятеро были «цветными» и двое — женщинами.

Поэтому возникает вопрос: а зачем, собственно, Трампу все это? Ведь добиться своего переизбрания на второй срок он легко мог и без этих реверансов в сторону большинства избирателей.
Но речь, видимо, идет уже не о втором сроке. Речь может идти о коренной трансформации американской политической системы — возможно, включая отмену знаменитой поправки 1951 года, запрещающей одному и тому же лицу занимать президентский пост более двух четырехлетних сроков.

Если только Трамп действительно замыслил такую трансформацию, то ему явно понадобится конституционное — в две трети голосов — большинство в обеих палатах Конгресса и, соответственно, поддержка подавляющего большинства избирателей Америки. Предельно упрощая, можно сказать, что речь идет о «третьем сроке» Дональда Трампа.

Поэтому 45-й президент США будет максимально использовать любые возможные внутриполитические и внешнеполитические факторы, задействуя при этом весь спектр американских мифов: и традиционных, и современных.
Мифы о «русской угрозе» и «китайской угрозе» тут — отнюдь не исключение и могут даже сыграть главные роли в мобилизации и объединении американского общества вокруг фигуры Трампа, — точно так же, как японская угроза в 1930–1940-е годы сыграла главную роль в мобилизации и объединении американского общества вокруг фигуры Франклина Рузвельта.

Впрочем, история имеет свойство повторяться: сначала как трагедия, в том числе героическая, а затем как фарс.
Главные претенденты от Демпартии на выборах-2020

Драка бородатых женщин

Выборы в США показывают миру деградацию «сверхдержавы номер один»
Помимо внутриполитологических раскладов, связанных с прогнозами на выборы-2020 и возможной трансформацией власти в США, полезно рассмотреть и тот «месседж», который уже сегодня посылает Америка миру, выставляя напоказ своих кандидатов в президенты.

Здесь обнаруживается странная вещь: в «сверхдержаве номер один», похоже, просто некому бороться за место в Белом доме, кроме нафталинных старцев, больше всего смахивающих на фриков. Это отдает Древним Римом эпохи угасания: границы империи все еще нерушимы и легионы чеканят шаг по дорогам Аравии и Британии, но в столице за потускневший трон сражаются «солдатские императоры» один другого никчемнее. Теперь их изваяния в музеях служат немым напоминанием, как деградируют великие государства.

Федеральное агентство новостей обратилось к российским депутатам и экспертам с просьбой приглядеться к главным кандидатам на президентство-2020 в США — кто из них способен победить в нынешней гонке?
Америка достойна президента-гея
Александр Шерин
Депутат Госдумы
«На выборах президента США в этом году вполне может победить открытый гей Пит Буттиджич. Ведь Соединенные Штаты насаждают всю эту содомию остальному миру, пытаются быть «разноплановыми». У них и чернокожий побывал президентом, а теперь вот гей может стать кандидатом в президенты и даже, чем черт не шутит, займет Белый дом.

В принципе, для всего мира, особенно для тех стран, которых Штаты уже оккупировали, все американцы являются такими… «открытыми». Вашингтону терять уже нечего, он знает мнение мирового сообщества о себе…

Конечно, в этом году шансов на победу у Трампа побольше, чем у Буттиджича. Но после второго срока нынешнего президента США ему на смену, весьма вероятно, придет кто-то вроде этого Пита. Сама же Америка будет и дальше разлагаться и деградировать, достигнет апогея своей содомии, а с 2024 года гей ею еще и управлять будет. Почему бы и нет? США этому вполне соответствуют».
Назвался геем —
полезай в президенты
Интермедия Романа Носикова в 4 актах


Акт 1

Политик никогда не бывает так хорош, как на выборах. Выборы для него — аналог брачного сезона для остальной живности. Природа в этот период распускает хвосты, топорщит перья, прыгает с ветки на ветку, колотит себя в грудь, горланит, курлыкает, читает рэп, покупает машину.

Политик же отращивает себе не перья или рога, а спонсоров и избирательный штаб. И все для того, чтобы показать: именно он должен принимать самые важные решения, определять будущее, утверждать бюджеты, объявлять и останавливать войны.

Ситуация осложняется, если выборы падают на кризисный для государства момент, когда его состоятельность — под вопросом. В этом случае политику нужно убеждать не только избирателей, но и коллег из других стран, что политическая система его страны стабильна, а элита способна ответить на любой вызов.

Посмотрим, как это получается у американцев.
Скандалы Трампа играют на Сандерса
Николай Арефьев
Депутат Госдумы
«Демократы могут сделать ставку на Сандерса, и тот в состоянии победить Трампа. Шансов у него немного, однако сам Трамп оскандалился очень сильно. Тот же импичмент, несмотря на оправдание в Сенате, говорит, что не все в Штатах согласны с его политикой.

Избиратели очень недовольны курсом Трампа в отношении Китая, который обеспечивал США высококачественной продукцией. Вызывают вопросы войны на Ближнем Востоке и махинации с нефтью. Американцы здорово выступают против добычи сланцевой нефти, потому что она опасна для их мест проживания. Да и саму Америку, из-за волюнтаристского отношения Трампа к международным институтам, уже ненавидят и в Европе, и в Латинской Америке, и в Азии.

Да, у Сандерса не так много шансов: за него хлопочет в основном партия и определенное меньшинство. Но само поведение Трампа дает возможность Сандерсу набрать больше голосов. Так что шансы на победу у него имеются. Пока — не больше 50%, но посмотрим, как они развернут кампанию».
Акт 2

Только что в Айове миновали кокусы. Для Штатов это важное мероприятие: по результатам кокусов, как правило, партии определяются с кандидатами в президенты.

У республиканцев все прошло ожидаемо: Трамп одержал победу всухую. А вот в случае с Демократической партией все получилось куда интереснее.

Отметим: эта партия, по собственным меркам, представляет «передовую» часть американского общества — геев и лесбиянок, неопределившиеся организмы, мигрантов, феминисток, борцов за экологию, веганов и калифорнийских программистов.

За демократов выступали: Элизабет Уоррен, которая мечтала быть индейцем, но не вышло, — 70 лет; герой «украинского» коррупционного расследования Джо Байден — 78 лет; социалист Берни Сандерс — 80 лет; а также Пит Буттиджич, военный ветеран, католик и открытый гей — 38 лет.

Пожалуй, именно эта соль земли американской и определила дальнейшие события.
У Трампа на руках — отличные козыри
Антон Морозов
Депутат Госдумы
«Полагаю, что на выборах-2020 снова победит Трамп. Несмотря на то, что у него много противников, он смог накопить большой авторитет среди своих сторонников. Ему удалось укрепить экономику США, вернуть часть американских компаний в Штаты, обеспечить людей работой. У Трампа есть козыри в виде неплохих результатов четырехлетней работы, которые он может предъявить избирателям.

Что касается внешней политики, то у Вашингтона есть, конечно, определенные проблемы — прежде всего в связи с Украиной. В США периодически возникает дискуссия на этой почве: прав ли был Трамп, когда требовал от Владимира Зеленского провести расследование против Байденов? Но это для американцев прежде всего внутриполитическое противостояние.

В целом я считаю, что прогноз для Трампа довольно позитивный. Скорее всего, он победит — но не за явным преимуществом, а с небольшим отрывом».
Акт 3

Что случилось в Айове?

Программное обеспечение для подсчета голосов, написанное калифорнийскими программистами, отчего-то не заработало. Телефонные линии — тоже. Считали вручную трое суток — и все это время демократам приходилось наслаждаться глумливыми твитами Трампа.

Тьма неизвестности опустилась на Айову. Долгое время было категорически непонятно, кто же победил: Сандерс, Байден или Путин с русскими хакерами? Оказалось, Буттиджич. Видно, в темноте у геев есть какое-то преимущество.

Тут бы им честным пирком да за выборы, но не все так просто. У Буттиджича возникли проблемы с геями: те посчитали, что он противный, потому что играет только активную роль, а президент США не может иметь столь узкую специализацию. Словом, извращенец какой-то, ничем не лучше натурала.

Все это с самым серьезным видом обсуждается в американских СМИ. Оно и понятно: геев много, а теплых мест мало. Теперь у них конкуренция — с фракциями, верхним и нижним оппортунизмом, процессами и репрессиями с радужными «воронками».
Победа Буттиджича — модель для остальных
Светлана Захарова
Менеджер по коммуникациям движения
«Российская ЛГБТ-сеть»
«Это очень здорово — сам факт того, что в политической борьбе участвует кандидат-гей, который открыто говорит о себе. Это знак того, что социальная группа ЛГБТ не дискриминируется. В российских реалиях у нас были люди, которые шли в политику и открыто заявляли о себе, но они не достигали каких-то значимых результатов, в том числе потому что гомосексуальность в России — все еще огромная стигма.

В случае победы Буттиджича это могла бы быть очень важная и интересная целевая модель для всех остальных. Это возможность увидеть, что можно быть ЛГБТ-человеком и быть успешным, делать карьеру там, где хочется.

Что касается шансов Буттиджича победить, это связано не столько с его сексуальной ориентацией, сколько с его политической программой, с которой, я, к сожалению, не знакома».
Акт 4

За этим, прихлебывая осетровые щи изящным серебряным лаптем, наблюдаем мы, граждане России. Сможет ли демократический принц доказать миру, что он настоящий гей и достоин президентства? Какие испытания готовит ему судьба? Какие подвиги ему придется совершить?

Появятся ли в США Гейстапо и ГейЛАГ? Заведут ли там КГБ — Комитет гейской безопасности? Услышим ли мы мерную поступь по американским площадям легионов СС — Сексуальной Свободы?

Нам, счастливцам, обсуждающим свою новую конституцию, если честно, — по барабану. А вот остальной мир понимает, что ему тоже предстоит участвовать, кряхтя, в этой битве сверхугеев и снизугеев, если США так и дальше останутся гегемоном…
Левый Сандерс следует настрою избирателей
Максим Сурайкин
Лидер «Коммунистов России»
«Я присматриваюсь к Сандерсу. Мы всегда приветствуем людей с социалистическими взглядами и убеждены, что тренд на социализм в мире будет усиливаться. Состоятельные люди понимают, что только социалистическая система может обеспечить устойчивое развитие и нормальную атмосферу в обществе.

Понятно, что Сандерс, скорее всего, придерживается левых позиций, потому что таков настрой многих избирателей в США. Пожелаем ему и дальше двигаться по этому пути, перейти от социалистических взглядов к коммунистическим — это будет логично.

Шансы победить у Сандерса, к сожалению, не такие большие, потому что все американское общество пропитано капитализмом, многие десятилетия накачивалось антикоммунизмом. Америка — это капиталистический монстр, выборы там работают на огромных деньгах и влиянии финансово-промышленных группировок. И все же мне хотелось бы, чтобы к власти в США пришли социалистические силы и развернули их политику вспять».
Демократы последней волны
Трампу достались удобные соперники
Дмитрий Куликов
Политолог
«Фаворитом президентской гонки-2020 в США я считаю Трампа. После провала импичмента против него и всплывшего «Украиногейта» он сейчас проводит зачистку окружения — увольняет всех, кто был завязан в этих скандалах. Это ведет к укреплению его позиции в партии, внутри госаппарата и в борьбе с «глубинным государством». По разным оценкам, у Трампа — порядка 95% поддержки среди республиканцев: он фактически выстроил под себя целую партию.

С другой стороны, за эти четыре года произошло полное банкротство Хиллари Клинтон и ее лагеря. Все ее попытки свергнуть Трампа провалились. Поэтому внутри демократического лагеря — разброд и шатание.

В целом Трампу, позиционирующему себя как традиционалиста, соперники-демократы очень удобны: хоть Буттиджич, хоть Сандерс. Он будет бороться с ними за институт семьи и против социализма. Ну а то, что у демократов не оказалось лидера, создает им дополнительные проблемы. Вот почему сегодня можно говорить, что шансы выиграть вторые президентские выборы у Трампа намного выше, чем они были у него во время выборов-2016».
КТО ПОБЕДИТ НА ВЫБОРАХ-2020 В США?
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Владимир Винников, Роман Носиков при участии Анны Клименко, Игоря Лукьянова и Алены Разживиной

Иллюстрации ФАН, ТАСС, AP, EPA, ZUMA Wire
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