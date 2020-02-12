Трамп готовит третий срок

«Демократы могут сделать ставку на Сандерса, и тот в состоянии победить Трампа. Шансов у него немного, однако сам Трамп оскандалился очень сильно. Тот же импичмент, несмотря на оправдание в Сенате, говорит, что не все в Штатах согласны с его политикой.



Избиратели очень недовольны курсом Трампа в отношении Китая, который обеспечивал США высококачественной продукцией. Вызывают вопросы войны на Ближнем Востоке и махинации с нефтью. Американцы здорово выступают против добычи сланцевой нефти, потому что она опасна для их мест проживания. Да и саму Америку, из-за волюнтаристского отношения Трампа к международным институтам, уже ненавидят и в Европе, и в Латинской Америке, и в Азии.



Да, у Сандерса не так много шансов: за него хлопочет в основном партия и определенное меньшинство. Но само поведение Трампа дает возможность Сандерсу набрать больше голосов. Так что шансы на победу у него имеются. Пока — не больше 50%, но посмотрим, как они развернут кампанию».

