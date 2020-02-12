Ковитиди назвала абсурдной идею Киева обменять воду на уступки по Донбассу

Москва, 12 февраля. Идея Киева по обмену питьевой воды для Крыма на уступки в переговорах с Россией по Донбассу похожа на театр абсурда. Об этом заявила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

По мнению сенатора, украинская сторона пытается уравнять несопоставимое.

«Существуют еще какие-то позиции морали. Совершенно очевидно, это несопоставимые понятия, которые для политического деятеля нельзя применять, нельзя сопоставлять, нельзя сравнивать. Театр абсурда — вот, что происходит сегодня на Украине, к сожалению. Жалко народ Украины, жалко Украину», — сказала она в интервью iReactor.

Ковитиди отметила, что Крым справится со стоящими на повестке задачами и преодолеет все трудности, а также заявила об уверенности в том, что народ Донбасса сможет решить все насущные вопросы, и регион обойдется без подобного решения.

Ранее глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки России в переговорах по Донбассу, напоминает НСН. Депутат выразил мнение, что в обмен на воду для крымчан Киев мог бы потребовать «отвода вооруженных формирований к Ростову» и контроля над границей с РФ.

Москва неоднократно обращала внимание Киева на то, что, по Минским соглашениям, перед решением вопроса о границах в Донбассе должны состояться выборы.

Напомним, Украина перекрыла подачу воды в Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году. До этого момента пресная вода поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу от Днепра, что обеспечивало 85% общего объема потребностей региона. Теперь водоснабжение обеспечивается за счет бурения новых скважин и реки Биюк-Карасу.