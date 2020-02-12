«Никополь» и «Бердянск» выйдут в море в качестве боевых единиц «непобедимых» ВМСУ

Киев, 12 февраля. Бронекатера «Никополь» и «Бердянск», которые были задействованы в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, захвачены российскими пограничниками, а затем возвращены Киеву, готовятся снова выйти в море в качестве боевых единиц «непобедимых» военно-морских сил Украины (ВМСУ). Об этом заявил командующий украинским флотом Игорь Воронченко.

По словам Воронченко, в настоящее время боевые корабли отправляются на ремонт, который, как ожидается, завершится летом, передает «ПолитНавигатор».

«Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снятое, передали его следственным органам. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, представляющих Украину в международных судах. Будет еще раз обзор катеров и буксира «Яны Капу», а в конце следующей недели «Бердянск» и «Никополь» пойдут на плановый ремонт», — рассказал Воронченко.

Ранее в Сети появилось видео, где украинский моряк рассказывает, куда делась «украденная» сантехника с катеров, в краже которых киевские власти обвинили Россию. Как отмечал в своем Telegram-канале Kotsnews военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, «унитазы никто не похищал».

Ранее Киев оценил сумму ущерба на возвращенных российской стороной кораблях как минимум в 2,3 миллиона долларов. Командующий ВМСУ Воронченко остался недоволен состоянием катеров и заявил, что «россияне их угробили». Он уточнил, с кораблей якобы «сняли не только оборудование, но даже розетки и унитазы». Как сообщал RT, ФСБ России опубликовала видео, на котором видно, что переданные Украине бронекатера и буксир находятся в нормальном состоянии, а все оборудование стоит на своих местах.

Напомним, в конце ноября 2018 года три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды РФ, нарушив государственную границу России в Керченском проливе, опасно маневрировали в течение нескольких часов и игнорировали законные требования российской стороны остановиться. В результате катера были задержаны, моряки арестованы. Москва осудила действия Киева, назвав произошедшее однозначной провокацией. Как отмечал Infox.ru, сотрудники СБУ находились на борту задержанных в Керченском проливе кораблей.