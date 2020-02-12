В Госдуме ответили Пентагону на раскрытые данные об усилении активности ВМФ России

Все маневры российских кораблей и военные учения направлены на укрепление обороноспособности России. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Обеспокоенность Пентагона

Пентагон опубликовал карту, где были отмечены зоны повышенной активности ВМФ Российской Федерации и ВМС Китая. Документ американское военное ведомство обнародовало в рамках подготовки оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2021 финансовый год. Об этом сообщает The Drive.

Сообщается, что Пекин и Москва наращивают интенсивность своих морских операций. При этом на виртуальной карте не указано, данные за какой период на ней отражены и какие именно морские суда находились в том или ином месте. Карта подтверждает сам факт наличия весьма значительного скопления кораблей российского ВМФ у юго-восточного побережья Соединенных Штатов, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря, ориентировочно, за последние несколько лет.

Кроме того, карта отражает масштабные операции в Арктическом регионе, который приобретает все большее стратегическое значение, в том числе и для России.

«У страха глаза велики»

Как отметил депутат Юрий Швыткин, комментируя сообщение Пентагона, «у страха глаза велики». По его словам, все маневры российских кораблей и военные учения направлены на укрепление обороноспособности России.

«При этом мы все делаем в соответствии с нормами международного права. Ни сухопутные войска, ни военно-морские силы ничего не нарушают. Поэтому все эти опасения Соединенных Штатов в очередной раз говорят о попытках сделать Россию и Китай внешними врагами. Нас для западного населения пытаются выставить в качестве угрозы, тем самым оправдывая свои разросшиеся военные расходы и неуклюжие заявления по поводу возможного продления договора СНВ-3 (соглашение по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — Прим. ФАН)», — пояснил Юрий Швыткин.

Кроме того, депутат обратил внимание, что подобные сообщения являются частью информационной войны Соединенных Штатов, направленной против Российской Федерации.

При этом Соединенные Штаты очень болезненно реагируют на усиление России, хотя американский военный бюджет значительно превышает российский. Отвечая на вопрос о том, почему США можно наращивать военную мощь, а РФ нельзя, Юрий Швыткин обратил внимание, что Вашингтон пытается перекроить мировой порядок в свою пользу.

«Они пытаются оправдать свои действия, в том числе в рамках наращивания военно-морских сил», — заключил Юрий Швыткин.

Вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис ранее предупредил, что восточное побережье Соединенных Штатов больше не является безопасным убежищем из-за подлодок РФ. Он назвал «вылазки» российских подлодок в районе восточного побережья США серьезной проблемой.

В свою очередь, бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко выразил мнение, что восточное побережье США, как и западное, никогда не было и не будет безопасным убежищем для американских подводных лодок.