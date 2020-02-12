Более 21 млрд рублей вывели «из тени» в России за три года

Москва, 12 февраля. Более 21 млрд рублей попали в государственный бюджет за три года благодаря кампании по легализации доходов.

Счетная палата со ссылкой на итоги проверки, проведенной Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщила, что пятая часть россиян до сих пор получает заработную плату «в конверте».

В 2016–2018 года и в первом полугодии 2019 года сотрудники ФНС проверили около 900 тысяч налогоплательщиков. Службе удалось вывести «из тени» 21,2 млрд рублей, отметил телеканал «360».

Полностью вывести «из тени» доходы граждан невозможно, но процесс можно ускорить. В Счетной палате считают главным препятствием в «обелении» доходов соотечественников проблемы в российском законодательстве.

Ключевым инструментами вывода средств «из тени» в ближайшие годы станут «цифровизация налогового администрирования и консолидация всех информационных потоков в единую базу данных», пишут «Известия».