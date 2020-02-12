Ярош заявил, что Донецк и Луганск можно было захватить в 2014 году

Киев, 12 февраля. Армия Украины могла захватить Донецк и Луганск в 2014 году, но в стране необходимо было ввести военное положение. Об этом заявил бывший глава запрещенной в РФ группировки «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош.

«Я со своими бойцами в Донецк заходил, «Айдар» (запрещенный в России украинский националистический батальон. — Прим. ФАН) заходил практически уже в Луганск. И приказы об отводе — это было нелогично», — сказал он.

Ярош уверен, что для возврата Донецкой и Луганской народных республик под свой контроль властям Украины нужно было ввести военное положение и направить все ресурсы и силы на достижение этой цели.

Он добавил, что вернуть Крым в тот момент уже не представлялось возможным.

Напомним, в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот. Его итоги не признали ДНР и ЛНР, которые потребовали независимости. Новые украинские власти в ответ развернули против них военную кампанию. Жертвами гражданской войны в Донбассе стали уже более 13 тысяч человек, сообщали в ООН.

Кроме того, жители Крыма объявили о своем желании выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. Киев до сих пор не принял волеизъявления крымчан и считает полуостров «своей, временно оккупированной территорией». Украинские власти голословно обвиняют Россию в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Киев назвал Крым «потерянным для Украины», чем шокировал принимающую сторону.

1 Организация запрещена на территории РФ.