Постпред РФ при Евросоюзе не ждет прорывов в отношениях России и ЕС



Брюссель, 12 февраля. В отношениях России и Евросоюза в обозримом будущем навряд ли будут прорывы, хотя окно возможностей для этого есть, считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Чижов с иронией отметил, что стараниями европейской дипломатии День дипломатического работника (отмечается 10 февраля. — Прим. ФАН) он и его коллеги встречают в обстановке трудового подъема.

«Наши здешние клиенты усердно заботятся о том, чтобы без работы мы не оставались. Хотя, конечно, прорывов в наших взаимоотношениях с ЕС ввиду текущей ситуации не ждем», — сказал Чижов в интервью РИА Новости.

Напомним, в конце января Совет стран Евросоюза по общим делам без обсуждения расширил антироссийские санкции, добавив в санкционный список по Украине еще семь человек. Среди них были, в частности, глава крымского правительства Юрий Гоцанюк, а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Попавшие в этот черный список не имеют права на въезд в страны Евросоюза, а их активы в ЕС замораживаются.

Санкции были приняты «ввиду выборов в Крыму в 2019 году». Гоцанюк после этого заметил, что такие действия со стороны Евросоюза одновременно и смешны, и печальны. Он напомнил, что Крым воссоединился с Российской Федерацией еще в 2014 году, прошло уже почти шесть лет, но «громоздкая машина евробюрократии просто не может сойти с заданного пути ограничительных мер». При этом, политик обратил внимание, что европейский истеблишмент забывает, что русофобия убыточна по своей сути и в итоге Европа «может оказаться в западне, которую так искусно готовила для нашей страны».



