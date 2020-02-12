The Washington Post раскрыла полувековую слежку ЦРУ за секретными переписками 120 стран

Вашингтон, 12 февраля. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в течение полувека перехватывало зашифрованные сообщения более чем 120 стран с помощью швейцарской компании Crypto AG. Об этом сообщила американская газета The Washington Post, сославшись на документы ЦРУ и интервью с бывшими и нынешними сотрудниками спецслужбы.

Издание отмечает, что швейцарская компания заключила первый контракт с Вашингтоном во времена Второй мировой войны. Несколько десятилетий Crypto AG была главным разработчиком шифровальных машин, а также соответствующих чипов и программного обеспечения.

«Правительства по всему миру более 50 лет доверяли одной компании каналы связи со своими шпионами и дипломатические тайны», — пишет The Washington Post.

С компанией работали более 120 государств, в том числе Иран, Ватикан, Ливия, Саудовская Аравия и страны Латинской Америки. Однако эти государства не предполагали, что швейцарской фирмой тайно владеет ЦРУ в сотрудничестве с разведкой ФРГ. В системе шифрования специально делались «дыры», чтобы США и ФРГ могли получить секретные данные, сообщают «Известия».

Предполагается, что слежка началась в 1958 году. Китай и СССР не пользовались услугами Crypto AG, поэтому за их тайной перепиской слежка таким способом не велась, пишет «ФедералПресс». В 1990-м году ФРГ продала свою долю Вашингтону. В 2018 году ЦРУ также отказалось от актива, так как к тому моменту широко развились технологии шифрования в Сети.

Формально Crypto AG была ликвидирована, однако более десяти стран еще пользуются оборудованием швейцарской компании. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Associated Press, власти Швейцарии уже начали расследование, чтобы выяснить, правдива ли изложенная в статье The Washington Post информация.