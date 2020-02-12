Массовое ДТП произошло в тоннеле в Сочи, погиб один человек

Сочи, 12 февраля. ДТП произошло в ночь на 12 февраля в тоннеле №4 трассы А-148 в Сочи, столкнулись четыре автомобиля, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

В минувшую ночь рабочие перекрыли одну из полос движения в связи с плановыми работами по содержанию инженерного сооружения.

Водитель Lexus врезался в автомобиль дорожной службы и протаранил грузовик. Задело еще одну машину дорожных служб, среди рабочих никто не пострадал.

Жертвой аварии стал один человек, полиция выясняет обстоятельства массовой аварии. На данный момент движение в тоннеле уже восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в ДТП погиб солист Кубанского казачьего хора.