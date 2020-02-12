В Госдуме рассказали, почему не стоит обсуждать СНВ-3 с США за закрытыми дверями

Москва, 12 февраля. Соединенные Штаты Америки хотят в скором времени обсудить с представителями России за закрытыми дверями условия продления СНВ-3, однако, если заседание не будет публичным, Москве будет сложно привлечь американцев к публичной ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал о том, что Вашингтон хочет обсудить договор с Москвой за закрытыми дверями. Советник по нацбезопасности отмечает, что Москва и Вашингтон, в отличие от Пекина, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями. О'Брайен заявил, что если в переговорах с Россией удастся добиться определенного успеха, то в таком случае на КНР «будет оказано давление», что вынудит Пекин будет присоединится к общим усилиям.

Как пишет RT, Шерин уточнил, что за тем, какое решение будет принято двумя державами, наблюдает весь мир. Он напомнил, что от решения США и РФ зависит стабильность в мире.

«Думаю, если все будет происходить за закрытыми дверями, нам будет сложно потом привлечь американцев к публичной ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств», — сказал он.

Напомним, что в настоящее время между США и РФ действует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В начале 2021 года истечет срок действия соглашения. Американская сторона еще не определилась, будет ли она продлевать договор на действующих условиях, или нет. В Пентагоне заявляют, что Москва должна включить в сделку и те вооружения, которые еще даже не разработаны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Вашингтона не может быть опасений о том, что Москва будет выдвигать какие-либо предварительные условия для продления соглашения. Но российский дипломат подчеркнул, что переговоры могут быть весьма длительными.