Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока

Москва, 12 февраля. Роскачество сравнило растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса и обычное молоко. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты рассказали, могут ли растительные аналоги молока полностью заменить его по свойствам. Как уточнили эксперты, напитки из сои, кокоса, орехов — это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы. Кроме того, такие напитки употребляют вегетарианцы.

«Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное нам молоко и переходить на растительное», — подчеркнули в организации.

Роскачество напомнило, что растительные напитки попадают под действие технического регламента «О безопасности пищевой продукции». По их словам, любая соответствующая ему продукция может попасть на полки магазинов.

В растительных напитках много витаминов.

«Витамины группы В благотворно влияют на нервную систему, а за счет высокого содержания витаминов группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия, некоторые виды «немолочного молока» полезны для кожи, способствуют укреплению ногтей и волос», — говорится в сообщении.

При этом такие напитки не могут полностью заменить коровье молоко, несмотря на то, что некоторые виды растительных «аналогов молока» в разы жирнее традиционного. Эксперты напомнили, что растительные напитки могут вызвать аллергию. К примеру, орехи — один из сильнейших аллергенов, поэтому напитки на их основе могут вызвать пищевую непереносимость.