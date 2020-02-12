Названы продукты, способные восстановить слизистую оболочку кишечника

Москва, 12 февраля. Некоторые продукты способны восстановить слизистую оболочку кишечника и улучить общее состояние здоровья, считают эксперты в области медицины.

Состояние кишечной флоры оказывает влияние на всю иммунную систему. Около 70–80% всех клеток, которые продуцируют антитела, находятся в слизистой оболочке кишечника. Кишечные бактерии расщепляют клетчатку и вырабатывают необходимые организму витамины.

Издание Fit for fun указывает, что мята перечная, жирная рыба, лимоны, малина и кокосовые продукты помогают в восстановлении кишечника.

У мяты есть спазматические свойства, что делают ее одним из лучших средств для снятия неприятных симптом синдрома раздраженного кишечника. Более того, ментол в мяте уменьшает боль, вздутие живота и очищает орган.

Жирная рыба, например, лосось — отличный источник омега-3 и витамина D, которые также положительно сказываются на работе кишечника. Жирные кислоты в свою очередь уменьшают воспаление и способствуют развитию полезных бактерий.

Лимоны, в которых содержится много витамина С, подавляют воспаление и укрепляют иммунную систему. Более того, благодаря этому продукту в организме поддерживается здоровый бактериальный баланс.

Клетчатка, которой полна малина, необходима для здоровья кишечника. По мнению исследователей, регулярное употребления этой ягоды способно предотвратить многие заболевания, а также уменьшить системное воспаление.

Эксперты также советуют употреблять кокосовые продукты, включая масло, молоко и йогурты. По их мнению, кокосовые продукты являются противомикробным, противогрибковым и противовирусным средством.