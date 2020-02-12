ВВС США отказались от одной из программ разработки гиперзвукового оружия

Вашингтон, 12 февраля. Военно-воздушные силы США отказались от одной из двух основных программ разработки гиперзвукового оружия. Об этом сообщила пресс-секретарь ВВС страны Энн Стефанек.

Речь идет о проекте HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon) — «Ударное гиперзвуковое конвенциональное оружие». По словам Стефанек, причиной закрытия программы стали не технические проблемы, а бюджетные ограничения.

«Эти достижения будут способствовать ускорению производства и демонстрации различных возможностей гиперзвукового оружия в ближайшем будущем», — добавила она.

Руководство ВВС США решило развивать другой проект ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования». Эта программа предусматривает разработку системы с уникальным дизайном летательного аппарата. Американские Военно-воздушные силы ожидают первые результаты к 2022 году.

Примечательно, что обе программы развивала корпорация Lockheed Martin. В 2021 финансовом году ВВС США планируют направить на создание прототипов гиперзвукового оружия 382 миллиона долларов. Этот бюджет существенно сократился за год — на 194 миллиона.

Ранее исполняющий обязанности главы американских ВМС США Томас Модли признал, что США отстают от России в сфере гиперзвукового оружия. По его мнению, сложившаяся ситуация напоминает отставание США от Советского Союза после запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Модли уверен, что превосходство России в развитии гиперзвукового оружия создает предпосылки для дестабилизации ситуации внутри Соединенных Штатов.

Военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в интервью Федеральному агентству новостей добавил, что американские комплексы противоракетной обороны пока не могут перехватывать российские гиперзвуковые ракеты, а значит самый «мощный и опасный флот на планете» попросту становится похож на консервные банки.