Цискаридзе назвал размер зарплат артистов балета

Москва, 12 февраля. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, сколько в действительности получают артисты балета. Как отметил бывший солист балета Большого театра, во многих театрах благополучие сотрудников зависит от руководства и «подлости людей, которые у власти».

«В театре бывают люди, которые получают чрезмерную заработную плату. Им доплачивают спонсоры», — передает teleprogramma.pro слова 46-летнего ректора.

Кроме того, Цискаридзе указал на то, что у молодых артистов заработная плата колеблется в районе 12 тыс. рублей. Однако он обратил внимание на то, что в театре учитывается выслуга за спектакли. Далее зарплата увеличивается по мере профессионального роста, резюмировал он.

Ранее Цискаридзе объяснил, почему семь лет назад решил завершить карьеру в балете. Как признался народный артист России, в балетном классе, где он учился, «было не просто жестко — жутко». Злой педагог постоянно доводил Цискаридзе до истерики, а после вручения дипломов дал ему совет не танцевать очень долго.

Артист рассказал, что примерно на 18-й концертный сезон силы практически иссякли.