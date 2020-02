Рыжий «Иванушка» решил наградить прикоснувшуюся к его статуе женщину

Ииии, в номинации: Самое оригинальное и трогательное видео у скульптурной композиции #счастливчик побеждает эта милая женщина! Видимо, моя первая Поклонница). #вотэтолюбовь Вдруг кто знает Героиню этого ролика, передайте ей, что она выиграла Толстовку и романтический ужин в @dublinpubsochi с детьми и внуками!????✌???? #конкурс #потрирыжего #сочи #мир#всемдобра

A post shared by Григорьев-Апполонов Андрей (@apollonov_ag) on Feb 10, 2020 at 9:14am PST