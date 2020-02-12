Рыжий «Иванушка» решил наградить прикоснувшуюся к его статуе женщину

Москва, 12 февраля. Певец, участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов объявил, что наградит одну из своих поклонниц толстовкой и романтическим ужином за лучший, по его мнению, видеоролик с его скульптурной композицией. Об этом исполнитель написал в своем Instagram.

В соцсети музыкант опубликовал видео, на котором пожилая женщина трогательно держит за руку статую своего кумира. Милый ролик настолько понравился рыжему «Иванушке», что тот решил поощрить его героиню, подарив ей на память толстовку и ужин с детьми и внуками.

«В номинации «самое оригинальное и трогательное видео у скульптурной композиции» побеждает эта милая женщина! Видимо, моя первая поклонница!» — написал исполнитель.

Певец обратился к фолловерам с просьбой по возможности донести до женщины, которая вряд ли самостоятельно пользуется соцсетями, информацию о победе.

Поклонники звезды «Иванушек» высоко оценили публикацию. Они расчувствовались и оставили героине ролика множество теплых слов.

«Действительно супер, лучшая, достойна приза», — написала grigorevaappalonova. «И так трогательно. Андрей, [подарите] толстовку и цветы», — посоветовала kulakovayyy. «Как мило», — заметила nataliaklyayn. «Это правда мило. Такая прелесть», — прокомментировала rocket_turtles.

Одна из подписчиц после просмотра видео поставила себе цель будущим летом во что бы то ни стало «найти этот легендарный памятник при жизни», а другая решила подшутить над артистом, предположив, что бабушка на самом деле не прикасалась к кумиру, а оценивала монумент как потенциальный источник дохода.