Российский опыт борьбы с гололедом назвали уникальным в мире

Москва, 12 февраля. В России применяется уникальная методика борьбы с гололедом, которая отличается индивидуальным подходом к каждому городу. Об этом рассказали специалисты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог.

Как уточнили специалисты, для каждого российского города эксперты составляют анализ климатических и инфраструктурных условий. Кроме того, они учитывают экологическую ситуацию, а также уровень засоления почв.

Как пишет RT, эти данные используются для создания «рецепта антигололедных материалов».

«Это состав, из которого должно состоять средство, чтобы оно и работало при нужных температурах, и на окружающую среду влияло меньше. Оно может представлять из себя смесь нескольких видов солей, которые будут дополнять друг друга для лучшего эффекта», — объяснили эксперты.

При этом ученые считают российский опыт борьбы с гололедом уникальным, так как подбор противогололедных материалов нигде в мире больше не практикуют.

Московский травматолог рассказал, что не стоит торопиться, когда на улице гололедица, так как при движении быстрым шагом легко потерять равновесие. Спускаться с возвышенностей лучше методом ступеньки — идти боком и ставить ступни перпендикулярно направлению движения. Кроме того, лучше вынуть руки из карманов и не носить сумку на плече. Кроме того, если травм избежать не удалось, стоит поторопиться к врачу. В первые часы после перелома есть возможность избежать осложнений. При серьезных повреждениях головы или спины, категорически запрещено передвигаться самостоятельно. Чтобы минимизировать травмы, при падении необходимо сгруппироваться и не пытаться страховать себя ладонью, падать нужно на бок.