Погребинский рассказал, как Зеленский пытался понравиться Помпео на переговорах

Киев, 12 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский всячески старался понравиться госсекретарю США Майку Помпео в ходе переговоров в Киеве и продемонстрировать свою полезность Вашингтону. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Это ярко выразилось в не очень логичных намерениях закупать в Америке локомотивы, хотя гораздо выгоднее и целесообразнее это было делать если не на Луганском заводе, то хотя бы в Европе», — отметил эксперт.

По словам Погребинского, адресованное Вашингтону предложение Киева стать главными инвесторами Украины является обязательной политической программой украинских властей. Украинский политолог отметил, что Зеленский и его команда хотят максимально открыть рынок страны для корпораций из США. Это касается всех сфер, к которым Вашингтон мог бы проявить интерес, например, энергетики или добычи полезных ископаемых.

Погребинский подчеркнул, что, несмотря на старания Зеленского, Помпео не дал никаких обещаний во время визита, то есть Киев вполне может остаться без американских инвестиций.

«Главное, на что нужно обратить внимание — это на общий тон переговоров, а он был весьма сдержанный и даже холодный», — сказал политолог в интервью изданию «Украина.ру».

Напомним, переговоры Зеленского и Помпео состоялись 31 января. После встречи с американским госсекретарем президент Украины заявил, что Вашингтон остается ключевым союзником Киева, пишет НСН.