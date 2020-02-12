Звезда сериала «Фитнес» Дергачев рассказал, с кем встречается на самом деле

Москва, 12 февраля. Звезда сериала «Фитнес» Борис Дергачев опроверг слухи о романе с актрисой Анастасией Калашниковой и рассказал, с кем на самом деле встречается.

Артист объяснил, что ему стали приписывать роман с Калашниковой после появившихся в Интернете снимков. Молодые люди встретились за границей и решили сделать совместную фотографию на память.

«Она выложила снимок в Сеть, а рядом ее парень сидел. Я спрашиваю: «А зачем, сейчас же напишут?» И понеслось…» — объяснил Дергачев.

Артист добавил, что у него есть девушка, но ее имя он раскрывать не хочет. Возлюбленная Дергачева не из актерской среды.

«Я пока не скажу, кто она. Не надо озвучивать, пусть будет как есть — тишина», — сказал он.

Дергачев ранее похвастался, что сумел получить прописку в столице. Что делает его «завидным женихом», который может привлечь любую девушку, пошутил актер.

Он также рассказал о том, как проводит свободное время. Дергачев признался, что съемки отнимают почти все его время, а редкие минуты отдыха актер предпочитает тратить на социальные сети — например, смотреть ролики на YouTube, снимки в Instagram.

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