Рэпер Моргенштерн похвастался купленной за 3 млн рублей подвеской с алмазами и сапфирами

Москва, 12 февраля. Рэпер и YouTube-блогер Моргештерн купил цепь с логотипом Playboy за 3 млн рублей.
Украшение сделано из белого золота и инкрустировано голубыми сапфирами 20 карат. На нем изображен логотип Playboy. Видеоролик с цепью выложил Instagram-аккаунт Mozi Jewelry. По словам Моргенштерна, он отдал за украшение «чуть больше 3 млн рублей».
Как отмечал при заказе 21-летний рэпер, он хотел носить такое украшение, от которого «у всех бы рот открывался». Изготовитель украшений в свою очередь пообещал, что результат работы всех удивит. Отмечается, что он передал эту сумму ювелиру наличными во время своего стрима на YouTube.
«Хату в регионе или машину на шею надел», — комментирует приобретение рэпер.
Напомним, что в январе Моргенштерн выпустил альбом «Легендарная пыль», который он записал в прямом эфире. На это ему потребовалась всего неделя. За первые 2 дня альбом был прослушан 21 млн раз. Отмечается, что на данный момент «Легендарная пыль» — рекордсмен социальной сети «ВКонтакте» среди музыкальных релизов по числу воспроизведений.
В декабре прошлого года известный российский певец Николай Басков обматерил Моргенштерна в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Гости программы не сошлись во взглядах касаемо молодежной музыки.
Баскову включили один из современных треков, но тот не смог долго его слушать. Певец не оценил музыку и текст трека. Басков оказался недоволен тем, что молодежи «вбивают в головы мысль, что в жизни смысла нет». В ответ на это Моргенштерн заявил, что полностью поддерживает тезис об отсутствии смысла в жизни.
На что эстрадный певец ответил Моргенштерну:
«Ты не забывай, что я народный артист Чечни, так что сильно не … (нецензурное слово, являющееся синонимом слову «болтать» — Прим. ФАН)», — заявил Басков.