Рэпер Моргенштерн похвастался купленной за 3 млн рублей подвеской с алмазами и сапфирами

Москва, 12 февраля. Рэпер и YouTube-блогер Моргештерн купил цепь с логотипом Playboy за 3 млн рублей.

Украшение сделано из белого золота и инкрустировано голубыми сапфирами 20 карат. На нем изображен логотип Playboy. Видеоролик с цепью выложил Instagram-аккаунт Mozi Jewelry. По словам Моргенштерна, он отдал за украшение «чуть больше 3 млн рублей».

Как отмечал при заказе 21-летний рэпер, он хотел носить такое украшение, от которого «у всех бы рот открывался». Изготовитель украшений в свою очередь пообещал, что результат работы всех удивит. Отмечается, что он передал эту сумму ювелиру наличными во время своего стрима на YouTube.

«Хату в регионе или машину на шею надел», — комментирует приобретение рэпер.

Напомним, что в январе Моргенштерн выпустил альбом «Легендарная пыль», который он записал в прямом эфире. На это ему потребовалась всего неделя. За первые 2 дня альбом был прослушан 21 млн раз. Отмечается, что на данный момент «Легендарная пыль» — рекордсмен социальной сети «ВКонтакте» среди музыкальных релизов по числу воспроизведений.

В декабре прошлого года известный российский певец Николай Басков обматерил Моргенштерна в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Гости программы не сошлись во взглядах касаемо молодежной музыки.

Баскову включили один из современных треков, но тот не смог долго его слушать. Певец не оценил музыку и текст трека. Басков оказался недоволен тем, что молодежи «вбивают в головы мысль, что в жизни смысла нет». В ответ на это Моргенштерн заявил, что полностью поддерживает тезис об отсутствии смысла в жизни.

На что эстрадный певец ответил Моргенштерну: