Контрабандные сигареты из Белоруссии продавались в 70 регионах РФ в январе

Москва, 12 февраля. Контрабандная табачная продукция из Белоруссии в прошлом месяце реализовывалась практически во всех регионах РФ. Об этом сообщили в IT-компании «Эвотор», исследовав сведения с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране.

Отмечается, что в общей сложности в предыдущем месяце контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах. В исследовании учитывались лишь продажи брендов, которые не поставляются в Россию легальным путем — NZ, Minsk, FEST, Credo, передает РИА Новости.

В компании уточнили, что каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была незаконно завезена из Белоруссии (22%), в Дагестане — каждая десятая (10%). Значительный объем нелегальных сигарет из республики также зафиксирован в Вологодской области — 8%, Ивановской области — 7%, Петербурге — 6%, Волгоградской области — 5%.

Популярность нелегальной продукции объясняется довольно просто: средняя цена контрабандных сигарет практически вдвое ниже легальных — 55 рублей против 93 рублей, сообщает телеканал «360».

Как добавил директор по маркировке «Эвотора» Вячеслав Предыбайло, нелегальную табачную продукцию на сегодняшний день реализуют 3% магазинов российской несетевой розницы. По его словам, доля белорусской контрабанды по продаже сигарет в РФ в начале этого года составила не менее 1,1%, впрочем, суммарный объем нелегального табака намного выше.