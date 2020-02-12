Бредихин рассказал, как нужно реагировать на приближающиеся к российским спутники США

Москва, 12 февраля. Российские спутники провели успешный тактический маневр, когда помешали деятельности разведывательного аппарата США в космосе, рассказал политолог и историк Антон Бредихин.

Накануне американская сторона выразила беспокойство по поводу маневров российских спутников, которые следовали за американским разведывательным космическим аппаратом. Вашингтон заявил о вероятности возникновения опасной ситуации в космосе.

Как пишет «ПолитЭксперт», по словам политолога, американцы запустили спутник-разведчик, а российские приборы, вероятно, пресекли его деятельность. По мнению специалиста, США следили за происходящим в РФ.

«Поэтому, конечно же, здесь наши спутники проявили, на мой взгляд, тактичность, успешность в плане того, что прекратили приключение по сбору разведданных над российской территорией», — подчеркнул Бредихин.

Он добавил, что США видят, какими возможностями обладает Москва в космической отрасли.

«Один раз сбить — второй не полезут, так как слишком затратно запускать спутники. Надо подумать о системах сбивания спутников — они, наверное, уже есть, надо просто чаще их активизировать», — уточнил эксперт.

При этом он добавил, что ближе к президентским выборам в США антироссийская истерия будет проявляться ярче.

«Заявления, которые делают американцы, — это детский лепет. Им просто что-то сказать надо было», — резюмировал он.

Накануне генерал ВВС США Джон Рэймонд заявил, что два российских спутника «преследовали» американский разведывательный космический аппарат.

По данным издания TIME, речь идет о российском спутнике «Космос-2542», запущенном в ноябре 2019 года с космодрома «Плесецк», а также об отделившемся от него малом спутнике, который, предположительно, получил номер «Космос-2543». Издание сообщает, что они «опасно сблизились» с американским космическим разведывательным аппаратом USA-245.