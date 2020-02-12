Маколей Калкин рассказал об отношениях с Майклом Джексоном

Нью-Йорк, 12 февраля. Звезда комедии «Один дома» Маколей Калкин в очередной раз опроверг информацию о нетрадиционном увлечении Майкла Джексона юношами. Об отношениях с поп-певцом 39-летний актер рассказал в интервью для журнала Esquire.

Калкин сообщил, что «дружил» со знаменитым исполнителем, будучи ребенком. При этом актер подчеркнул, что музыкант никогда до него не домогался.

«Он никогда ничего со мной не делал. Я никогда не видел, чтобы он вообще с кем-либо что-то делал. И если бы я даже что-то видел, у меня бы не было причин этого скрывать», — цитирует актера «Пятый канал».

Дружба Калкина с Джексоном была настолько близкой, что актер даже стал крестным отцом двоих детей исполнителя — дочери Пэрис и сына Принса.

Ранее Калкину уже приходилось защищать имя музыканта, оказавшегося в центре секс-скандала. В 2019 году в суде он подтверждал, что Джексон некогда оборудовал главную спальню в своем поместье, где якобы приставал к несовершеннолетним мальчикам, системой сигнализации.

Скандал вокруг Джексона разгорелся после выхода документального фильма «Покидая Неверленд». В нашумевшей ленте двое мужчин назвали себя жертвами известного артиста, заявив, что, будучи детьми, подвергались домогательствам со стороны короля поп-музыки.

Подобные обвинения обладателю «Грэмми» предъявляли и раньше. В сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему подростку, который посетил его ранчо «Неверленд», Джексона обвинили еще в 1993 году. Артист обвинения в свой адрес отверг, но, несмотря на это, решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье мальчика свыше 20 миллионов долларов.

Позже суд оправдал его по другому идентичному эпизоду.