Эксперты назвали несколько способов сэкономить на оплате ЖКУ

Москва, 12 февраля. Граждане РФ платят за коммунальные услуги примерно 3,8 тысячи рублей ежемесячно, но снизить эту статью расходов поможет очистка фильтра пылесоса и особый режим стирки.

Как отмечают специалисты, мощность всасывания пылесоса зависит от его чистоты. Так, забитое мусором устройство не может работать эффективно, поэтому на уборку требуется больше времени и, конечно, электроэнергии. Помимо этого, эксперты не рекомендуют ставить стиральную машину на режим максимальной температуры, а также предлагают снизить число оборотов при отжиме, что поможет сэкономить, пишут «Дни.ру».

Специалисты напоминают о важности отключать бытовые приборы от сети, а также о необходимости обзавестись энергосберегающими лампочками и счетчиками, передает НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев назвал своевременной инициативу по отмене банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.