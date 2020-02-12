Галкин показал на видео, как Пугачева и дети встречают его со съемок

Москва, 12 февраля. Телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал забавное видео, на котором его супруга — певица Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри необычно приветствует отца семейства. Пост Галкин опубликовал в Instagram.

В ролике видно, как примадонна российской эстрады вместе с детьми подготовили Галкину подарок. Когда юморист подошел к дому, они начали дружно маршировать. При этом все они держали руку у правого виска. Ошиблась только Лиза: она поднесла руку к левому виску. Эта деталь показалась поклонникам забавной.

Галкин был тронут сюрпризом. Вслед за ним умиление выразили и подписчики телеведущего.

«Самая любимая бригада!» — написали они. «Ничего милее не видела!» — добавили другие. «Строевую еще подтянуть надо, конечно, а так все в ажуре!» — прокомментировали в Сети.

Ранее сообщалось, что звезды российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин с детства приучают сыны Гарри и дочку Лизу помогать по дому. Шестилетняя непоседа с радостью хозяйничает на кухне.

Галкин рассказал, что маленький повар накормила завтраком всю семью. Девочка не просто сделала банальную кашу или яичницу, а приготовила по-настоящему изысканное блюдо ― клубнику в шоколаде. Гурман первая же и оценила свое творчество.

Ранее Гарри и Лиза назвали свои самые любимые блюда. Девочка заявила, что больше всего любит красную икру. При этом она поставила гостью в тупик, когда призналась, что обожает есть икру с гречневой кашей. У ее брата вкусы оказались чуть менее изысканными. Гарри, как оказалось, души не чает в «картошечке» и курином шашлыке, причем готов уплетать их даже на завтрак.