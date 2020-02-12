Бывшая жена звезды «Универа» Гайдуляна рассказала о его изменах

Москва, 12 февраля. Бывшая жена звезды сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрея Гайдуляна рассказала о многочисленных изменах мужа.

Экс-супруга актера Диана Очилова поделилась подробностями расставания с Андреем Гайдуляном. Как утверждает Очилова, ее муж был ей неверен, и накануне развода проводил время в отеле с другой девушкой.

Как отмечает Диана, Андрей перестал уважать ее настолько, что начал изменять ей с неизвестной девушкой. По словам экс-жены Гайдуляна, перед разводом актер улетел в Кишинев с любовницей, где снял номер в отеле на двоих. Очилова говорит, что ей было сложно смириться с этим. Отмечается, что Диана была с Андреем в тяжелый период — она помогала ему бороться с раком.

«Узнала, что 11 октября они вместе полетели в Кишинев, где сняли отдельный номер, куда он заказывал шампанское прямо в кровать», — говорит Очилова.

Но как подчеркивает бывшая супруга актера, спустя два года после разрыва она нашла в себе силы распрощаться со старой жизнью и избавилась от всех вещей, напоминавшей ей о Гайдуляне.

«Я тут нашла сундучок. Видите, сколько журналов? Это все пресса о нас с бывшим. Я думаю, энергетически это все очень тянет и засасывает. Наверное, это все надо нафиг», — рассказывает Диана.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Андрей Гайдулян тайно женился в Лас-Вегасе на 26-летней Александре Велескевич. Как утверждает актер, в Александре его покорили неприступность и чувство юмора. Он долгое время завоевывал сердце девушки и не стал упускать свою возможность — практически сразу сделал предложение.