Юрист Гудас посоветовал Водонаевой уехать из России и продолжать хайпить там

Москва, 12 февраля. Юрист Гудас посоветовал телеведущей Алене Водонаевой уехать из России и продолжать «хайпить из заграницы».

Накануне стало известно, что известную российскую телеведущую Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за оскорбительных высказываний об абортах и демографии.

Как пишет Nation News, юрист Алексей Гудас прокомментировал ситуацию. Он выразил мнение, что телеведущую накажут «по максимально возможной статье».

«Можно просто порекомендовать Водонаевой на время покинуть Россию, пока ее еще не привлекли в качестве подозреваемой и не ограничили выезд. Если она придет на допрос, то ей его, скорее всего, ограничат», — сказал он.

В середине января Водонаева опубликовала пост на своей странице в Instagram. В своей публикации телеведущая отметила, что из-за введения маткапитала на первенца «быдло, которому вечно не хватает на бутылку», начнет рожать детей ради денег. Высказывания телеведущей вызвали негативную реакцию со стороны российской общественности.

По данным адвоката Водонаевой Екатерины Гордон, в отношении телеведущей может быть возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Санкция данной статьи предполагает штрафа в размере 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

Гордон уверена, что никаких оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Водонаевой нет. Сама Водонаева заявила, что намерена приехать в отделение полиции, чтобы ответить на вопросы следователей.