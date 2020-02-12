«Русская Кардашьян» в золотистом бикини взбудоражила подписчиков «горячим» видео

Москва, 12 февраля. Российская модель и блогер Анастасия Квитко, получившая прозвище «русская Кардашьян», опубликовала новое «горячее» видео на своей странице в Instagram. Девушка взбудоражила подписчиков соблазнительными формами.

В начале ролика Квитко, которая сейчас находится в теплых краях, прогуливается по улице в золотистом бикини и парео, развевающемся на ветру.

«Очень ветреный день сегодня», — написала девушка.

Затем «русская Кардашьян» перемещается на шезлонг и позирует, стоя на коленях и покачивая бедрами и грудью.

Откровенные кадры не оставили подписчиков модели равнодушными. Пользователи Instagram буквально засыпали Анастасию Квитко комментариями на разных языках.

«Идеальная крошка», — восхитилась eriana_blanco.

«Какое упругое тело», — отметил joe.cordeiro.9.

«Ты — богиня! Ты просто сногсшибательна!» — прокомментировал therick_fit.

«Ты восхитительна!» — сделал комплимент девушке joschluiis.

«Ты заставляешь меня улыбаться каждый день своими постами. Спасибо, Анастасия!» — поблагодарил «русскую Кардашьян» за хорошее настроение tony.passalacqua.395.

«Я люблю тебя!» — признался taniz_33.

Отметим, что пару лет назад в Сети появились снимки Анастасии Квитко без фотошопа. Поклонники модели были разочарованы, заметив на кадрах целлюлит.