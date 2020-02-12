«Разрушители оружия» протестировали на живучесть советский пистолет-пулемет ППШ-41

Москва, 12 февраля. Российский концерн «Калашников» опубликовал видео теста на живучесть пистолета-пулемета ППШ-41, который стоял на вооружении советской армии во время Великой Отечественной войны. Соответствующий ролик размещен на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

Для тестирования ППШ-41, выпущенного в 1942 году, были подготовлены секторные и барабанные магазины, суммарный боезапас составил 913 патронов. Сотрудник концерна вел непрекращающуюся стрельбу, раз за разом меняя магазины.

В ходе тестового испытания у оружия менялась интенсивность стрельбы, однако других изменений почти не наблюдалось. В итоге инженер отечественного концерна отстрелял весь имеющийся боезапас, при этом проблемы возникли только с последним барабанным магазином, который, как отметили в концерне, имел недостаток. После остывания ППШ-41 специалист смог без каких-то проблем отстрелять еще один магазин.

Специалист концерна указал, что у пистолета-пулемета по сравнению с нынешним оружием плохая эргономика и слабый патрон. Параллельно среди преимуществ ППШ-41 он указал на небольшую отдачу.