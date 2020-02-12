Россияне получат возможность выйти на пенсию на 5 лет раньше

Москва, 12 февраля. Женщины смогут начать получать пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 при условии, что их накопления несколько лет находились в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению в Государственной думе.

Инициатива о снижении возраста для получения пенсии на 5 лет в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в Госдуме была впервые рассмотрена в октябре 2019 года.

Тогда у ряда ведомств возникли вопросы к законопроекту. Например, Центробанк считал, что право на получение негосударственной пенсии достаточно просто прописать в договоре между НПФ и гражданином, без законодательного урегулирования.

В последних отзывах Министерства финансов и Министерства труда РФ сообщается, что принятие закона поспособствует повышению привлекательности негосударственных пенсий для потенциальных вкладчиков.

Напомним, что ранее Центробанк и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — Гарантированный пенсионный план (ГПП). Она призвана перезапустить систему формирования накопительной пенсии и позволить россиянам самим позаботиться о своей обеспеченной старости.

Если все пойдет, как задумано, ГПП поможет в среднем ежемесячно добавлять гражданам РФ пенсионного возраста прибавку к пенсии в 16,5 тыс. рублей. А в идеале — прибавка может превысить 30 тыс. рублей в месяц. Суммы рассчитаны, исходя из допущения, что гражданин России в течение 30 лет будет отчислять на свою будущую пенсию не менее 6% ежемесячного дохода.