Пациента с коронавирусом вылечили в Чите. События дня ФАН-ТВ

В Забайкалье вылечили китайца с коронавирсуом В Забайкалье вылечили пациента с коронавирусом. Гражданина Китая 12 февраля выписали из больницы Читы. Его жена и дочь пока что находятся под наблюдением медиков. После двукратного отрицательного результата анализа их выпишут из стационара. К счастью, опасный вирус в нашей стране не распространяется. А, вот, на круизном лайнере Diamond Princess в Японии растет напряжение. Число заразившихся увеличилось до 175. Четыре человека в тяжелом состоянии. Все больные эвакуированы с лайнера и находятся в больнице. Всего же в зоне риска около 3,7 тысяч туристов из 50 стран. Среди них 24 россиянина, их вирус миновал. Напомним, после окончания морского круиза по Японии и Китаю лайнеру пришлось встать на якорь. Дело в том, что один из туристов принес на борт инфекцию. Власти Японии объявили для крупного лайнера режим карантина. Он закончится через неделю.

Ужесточение мер безопасности после трагедии на Пхукете После аварии двух катеров на Пхукете власти Таиланда решили ужесточить меры безопасности на судах. Также представители министерства транспорта страны считают, что все капитаны кораблей должны пройти обучение и еще раз вспомнить о важных правилах работы на воде. Того, кто нарушит закон, лишат лицензии на два год. Напомним, трагедия на курорте произошла 10 февраля. У побережья Пхукета столкнулись два катера, на которых находилось около 35 российских туристов. Погибли двое детей, 20 наших соотечественников получили ранения. Капитанам предъявлены обвинения в неосторожном вождении. Расследование дела продолжается.

Пожизненное членство в Совфеде экс-президентам Экс-президенты России получат право становиться пожизненными членами Совета Федерации. Это еще одно из нововведений, которое хотят добавить в Конституцию. Поправку в главный закон страны предложила группа депутатов и сенаторов. Также, возможно, изменится порядок формирования Совета Федерации. Сейчас состав сенаторов комплектуется регионами, может утвердить 17 кандидатов и лидер страны. Предлагается увеличить это число до 30. Актуальные вопросы, связанные с поправками в Конституцию, Владимир Путин рассмотрит 13 февраля. В этот день он проведет встречу с рабочей группой, которая трудится над обновлением главного закона страны.