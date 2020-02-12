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8:43 12 Февраля 2020

Пациента с коронавирусом вылечили в Чите. События дня ФАН-ТВ

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В Забайкалье вылечили китайца с коронавирсуом

Пациента с коронавирусом вылечили в Чите. События дня ФАН-ТВ

В Забайкалье вылечили пациента с коронавирусом. Гражданина Китая 12 февраля выписали из больницы Читы. Его жена и дочь пока что находятся под наблюдением медиков. После двукратного отрицательного результата анализа их выпишут из стационара. К счастью, опасный вирус в нашей стране не распространяется. А, вот, на круизном лайнере Diamond Princess в Японии растет напряжение. Число заразившихся увеличилось до 175. Четыре человека в тяжелом состоянии. Все больные эвакуированы с лайнера и находятся в больнице. Всего же в зоне риска около 3,7 тысяч туристов из 50 стран. Среди них 24 россиянина, их вирус миновал. Напомним, после окончания морского круиза по Японии и Китаю лайнеру пришлось встать на якорь. Дело в том, что один из туристов принес на борт инфекцию. Власти Японии объявили для крупного лайнера режим карантина. Он закончится через неделю.

 

Ужесточение мер безопасности после трагедии на Пхукете

Пациента с коронавирусом вылечили в Чите. События дня ФАН-ТВ

После аварии двух катеров на Пхукете власти Таиланда решили ужесточить меры безопасности на судах. Также представители министерства транспорта страны считают, что все капитаны кораблей должны пройти обучение и еще раз вспомнить о важных правилах работы на воде. Того, кто нарушит закон, лишат лицензии на два год. Напомним, трагедия на курорте произошла 10 февраля. У побережья Пхукета столкнулись два катера, на которых находилось около 35 российских туристов. Погибли двое детей, 20 наших соотечественников получили ранения. Капитанам предъявлены обвинения в неосторожном вождении. Расследование дела продолжается.

 

Пожизненное членство в Совфеде экс-президентам

Пациента с коронавирусом вылечили в Чите. События дня ФАН-ТВ

Экс-президенты России получат право становиться пожизненными членами Совета Федерации. Это еще одно из нововведений, которое хотят добавить в Конституцию. Поправку в главный закон страны предложила группа депутатов и сенаторов. Также, возможно, изменится порядок формирования Совета Федерации. Сейчас состав сенаторов комплектуется регионами, может утвердить 17 кандидатов и лидер страны. Предлагается увеличить это число до 30. Актуальные вопросы, связанные с поправками в Конституцию, Владимир Путин рассмотрит 13 февраля. В этот день он проведет встречу с рабочей группой, которая трудится над обновлением главного закона страны.

 

Присоединение Северной Македонии к НАТО

Пациента с коронавирусом вылечили в Чите. События дня ФАН-ТВ

Северная Македония может присоединиться к НАТО уже весной этого года. По крайне мере такое предположение высказали представители Североатлантического альянса. Накануне парламент республики ратифицировал протокол о вступлении в объединение. За него проголосовали 114 депутатов. Напомним, два года назад Греция и Македония подписали Преспанское соглашение. В нем говорится о переименовании страны в Республику Северная Македония. Из-за прежнего названия, Греция блокировала принятие страны в НАТО. Сегодня большинство стран альянса одобрили нового участника.

 