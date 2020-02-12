Самый ценный экспонат с «Титаника» представлен на выставке в США

Москва, 12 февраля. Скрипку британского музыканта Уоллеса Хартли, погибшего в 1912 году во время крушения «Титаника», представили на выставке в музее Titanic Museum Attraction в Брэнсоне (штат Миссури, США).

Ранее музыкальный инструмент был продан коллекционеру за 1,7 млн долларов. Это была самая высокая цена, когда-либо заплаченная за артефакт с корабля. Теперь анонимный коллекционер позволил на недолгое время сделать скрипку частью экспозиции.

«Это самый знаковый предмет. На этом инструменте Уоллес Хартли, музыкант и руководитель оркестра играл, когда корабль тонул», — рассказывает директор компании Эндрю Олдридж.

Отмечается, что скрипку музыканту подарила его невеста. Хартли взял музыкальный инструмент с собой в плавание, и играл на нем до последнего, после столкновения корабля с айсбергом (данная сцена была воссоздана в одноименном фильме Джеймса Кэмерона. — Прим. ФАН).

Уоллесу Хартли не удалось спастись при крушении «Титаника». Его тело, с привязанной скрипкой было найдено спустя две недели. Музыкальный инструмент был возвращен невесте скрипача. Она пожертвовала ее благотворительному фонду «Армия спасения».

Уникальный экспонат с «Титаника» будет доступен на выставке до 15 июня.

Ранее сообщалось, что американская корпорация RMS Titanic Inc., имеющая право собирать лежащие на дне океана артефакты с легендарного «Титаника», хочет впервые в истории вскрыть пароход.

Отмечается, что компания намерена получить право собирать предметы с корабля, в настоящее время она направила соответствующий иск в суд. В американской компании объясняют, что множество артефактов могут пропасть, если не предпринять никаких действий.