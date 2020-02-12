Боярский вновь припарковал свой Mercedes в неположенном месте

Санкт-Петербург, 12 февраля. Легендарный актер театра и кино Михаил Боярский вновь припарковал транспортное средство в неположенном месте в центре Северной столицы. Артист в очередной раз заехал на тротуар. Об этом говорится в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по опубликованным в группе фото, Боярский оставил свой Mercedes GLC на 2-м Зимнем мосту. По правилам дорожного движения останавливаться и парковаться на мостах запрещено, сообщает телеканал «360».

Как предположили пользователи группы, скорее всего, во дворе дома актера свободного места не оказалось, поэтому он решил оставить транспортное место неподалеку.

«Кто эта каналья, кто посмел не дать припарковаться Д'Артаньяну у дома?» — шутят пользователи соцсети.

Боярский и раньше парковался в неположенных местах. Как минимум дважды его автомобиль замечали на Невском проспекте, где стоянка запрещена. За нарушение водителя, естественно, штрафовали.

В октябре прошлого года актеру выписали штраф в восемь тысяч рублей за парковку на полосе встречного движения.

Ранее Боярский рассказал, как его «заставили» пересесть с советской «Нивы» на роскошный немецкий Mercedes.