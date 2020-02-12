Госпитализированный с коронавирусом китаец выписан из читинской больницы

Чита, 12 февраля. Доктора забайкальского инфекционного медицинского учреждения выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового типа коронавируса. Об этом рассказал в среду журналистам главный врач больницы Сергей Юрчук.

Первые два случая заболевания смертельным коронавирусом на территории РФ были зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области в конце предыдущего месяца. Заразившимися оказались граждане КНР.

«С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий он получил. Сегодня он выписан домой», — уточнил доктор.

Как подчеркнул в беседе с kp.ru глава Забайкальского края Александр Осипов, Ван Юньбинь перенес заболевание легко, поскольку у него сильный организм.

Китайскую студентку выписали из тюменской больницы во вторник, 11 февраля. Так, оба заболевших в России пациента полностью выздоровели.

Напомним, 31 декабря 2019 года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ накануне дала название COVID-2019, отмечал «Царьград».

Согласно последним данным, сообщал «Ридус», в Китае зафиксировали 42638 подтвержденных случаев заболевания, скончались 1016 человек, выздоровели 3996.