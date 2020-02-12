Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких

Москва, 12 февраля. Немецкая медсестра Мария Герлиц, работавшая по программе обмена в одной из больниц Нижнего Новгорода, рассказала в интервью изданию MDR о своих впечатлениях от практики в Российской Федерации.

Герлиц считает, что российские доктора уступают немецким коллегам в плане приветливости и общения с пациентами, однако превосходят их в вопросах диагностики.

«Послушать пациента с помощью стетоскопа, прощупать его пальцами — этому они просто лучше обучены. Так как многие обследования в РФ слишком дороги, в вопросах диагностики российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие», — говорит девушка.

Также она отмечает, что в России до сих пор важную роль играют классические методы обследования, в то время как в ФРГ врачи прежде всего полагаются на результаты лабораторных исследований и компьютерной диагностики. Герлиц подчеркнула, что российские медики в большинстве случаев не рассказывают пациентам о методах лечения и назначенных препаратах.

Также медсестра, которая родилась в России, но переехавшая в Германию в возрасте 6 лет призналась, что ей пришлось адаптироваться к тону общения, принятом в нижегородской больнице. Герлиц утверждает, что она была вынуждена отказаться от «излишне вежливых оборотов» при общении с пациентами, так из-за этого ее «не воспринимали всерьез».

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