Депутат Рады Новинский рассказал об идеологической ловушке, в которой оказался Зеленский

Киев, 12 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в идеологической ловушке, решив признать советское руководство, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, считает депутат Верховной рады Вадим Новинский.

Украинский депутат назвал риторику Зеленского «одним из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан». Новинский отмечает схожесть идеологических приемов действующего президента, с его предшественником — Петром Порошенко. К примеру такие тезисы, как «победа над нацизмом ничего не дала Украине», и что «один тоталитарный режим сменился другим».

«Украинская пропаганда считает, что советские военачальники «завалили немцев трупами», не обращая внимания на то, что в реальности потери составили 11,5 млн бойцов в СССР против 8,6 млн со стороны Германии, то есть соотношение 1 к 1,3. К тому же в Киеве забывают, сколько Украина потеряла во время оккупации нацистами, а это 13,5 млн человек», — заявил Новинский.

Как утверждает парламентарий, пересмотр истории на Украине протекает в стиле наихудших традиций тоталитарных режимов. Жители Украины, по мнению Новинского, на данный момент являются очевидцами попыток перевернуть исторические ценности и правду с ног на голову.

Ключевая задача — подвергнуть сомнению, а затем высмеять и довести до абсурда тот подвиг, который совершили советские войны в борьбе с нацизмом во время Великой Отечественной войны, констатировал Вадим Новинский.

Напомним, Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что СССР якобы причастен к началу Второй мировой войны. По словам президента Украины, Польша первая ощутила «сговор тоталитарных режимов». Также, в речи, посвященной войне, Зеленский говорил о подвигах украинского народа, но не упомянул о ключевой роли Советского Союза в победе над нацизмом.