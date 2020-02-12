Роспотребнадзор перечислил последствия употребления снюса  

Москва, 12 февраля. Роспотребнадзор напомнил о риске развития никотиновой зависимости и онкологии из-за употребления снюса, который многими ошибочно считается безвредным.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запрещен в Российской Федерации с 2016 года. За его сбыт предусмотрено административное взыскание.

«Безвредность снюса — опаснейшее заблуждение! Употребление бездымного табака — доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких», — отмечается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве предупреждают, что потребители снюса получают в десятки раз больше никотина, чем курильщики сигарет. Также отмечается, что употребление снюса мгновенно вызывает никотиновую зависимость. Роспотребнадзор подчеркивает, что отказ от использования никотиносодержащей смеси — еще более тяжелый процесс, чем отказ от сигарет.

«Снюс содержит более 30 химических веществ, с потенциальным канцерогенным эффектом. Самые опасные из них — нитрозамины, образующиеся еще при производстве, в процессе ферментации табака», — говорят эксперты Роспотребнадзора.

Сообщается, что последствия употребления снюса в подростковом возрасте может привести к тяжелым последствиям. Согласно статистике, все подростки, попробовавшие снюс, в течение четырех лет становятся курильщиками.

Ранее ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева предложила подросткам, употребляющим снюс, попробовать фекалии в ответ на их желание попробовать в жизни все. Присутствующие в студии подростки признались, что после употребления снюса у них появились проблемы со здоровьем, в том числе язвы на слизистой полости рта.