Медсестры станцевали для больных коронавирусом в госпитале в Ухани

Ухань, 12 февраля. Врачи одного из медучреждений для лечения коронавируса в городе Ухань решили порадовать пациентов и устроили популярные в Китае «площадные танцы» прямо в больнице. Видео быстро разошлось по соцсетям, вызвав положительные отзывы у людей со всего Китая.

Две медсестры, облаченные в защитные костюмы, очки, маски и перчатки решили немного разрядить больничную атмосферу, включив музыку и устроив танцы прямо в больничных палатах. Реакция пациентов долго ждать себя не заставила, и спустя пару минут на заднем плане подтанцовывали уже десятки женщин.

Как говорит одна из медсестер по имени Чэнь Сяоянь, они с коллегой хотели разрядить атмосферу и заставить пациентов встать с коек, чтобы немного размяться. По ее словам, им было необходимо поднять настроение для борьбы с вирусом.

Несмотря на то, что в клинике находились зараженные опасным коронавирусом, болезнь протекает у них в легкой форме и без осложнений, поэтом небольшая физическая активность пошла им только на пользу.

Пациентка больницы, разместившая ролик в Сети, написала, что «музыка и танцы возвращают людям потерянные улыбки». Она говорит, что медсестры танцевали как профессионалы, несмотря на то, что на них было тяжелое защитное облачение. По ее словам, все пациенты дружно танцевали, правда на расстоянии 1,5 м друг от друга — для соблюдения мер безопасности.

Сообщается, что после танцев у пациентов появился оптимизм насчет выздоровления.

«Площадные танцы» — популярное явление в Китае. По вечерам многие женщины собираются в парках, включают музыку и танцуют. Особенно это популярно в среде пенсионеров. Благодаря этому они не страдают от одиночества и занимаются физической активностью.

Ранее, глава Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что ситуация с коронавирусом вызывает озабоченность, однако не стоит паниковать и строить теории заговоров.