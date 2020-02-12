Страховщики рассказали, какие автомобили в России угоняют чаще всего

Москва, 12 февраля. Страховщики рассказали, какие автомобили в Российской Федерации угоняют чаще всего.

Отмечается, что пару лет назад автоугонщики обращали внимание на люксовые марки, такие как Range Rover и BMW. Но как говорит управляющий директор по автострахованию «Ренессанса» Сергей Демидов, за последние несколько лет предпочтения злоумышленников кардинальным образом изменились.

В последнее время угонщики обращают внимание на автомобили азиатских брендов. В России на данный момент чаще всего угоняют Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.

В прошлом году в списке популярных «жертв» были Hyundai Sonata, Lexus LX и Hyundai Tucson. Эксперты отмечают, что многие автомобили, в частности Toyota и Lexus после угона направляются в азиатские страны СНГ.

Страховщики редко публикуют данные о количестве таких инцидентов, однако от этого напрямую зависит стоимость полиса, отмечает Демидов.

«Из неприятных тенденций стоит отметить тот факт, что резко, практически двукратно выросла доля угонов, приходящихся на Санкт-Петербург и Ленинградская область», — говорит Демидов.

По его словам, Северная столица и Ленобласть в этом отношении опередили даже самый большой автомобильный кластер России — Москву и Подмосковье.

МВД сообщало, что в прошлом году в России зафиксировано около 20 тыс. краж автомобилей, что на 14% меньше, чем в 2018 году. Также МВД РФ подчеркивают, что автоугонщики предпочитают действовать на парковках у жилых домов и торговых центров. В правоохранительных органах отмечают, что в большинстве случаев автомобили угоняют для последующей перепродажи, причем злоумышленники сбывают краденое как по запчастям, так и «целиком», перекрашивая автомобили и перебивая номера.