Милонов предложил ввести запрет на празднование Дня святого Валентина в школах

Москва, 12 февраля. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову запретить в школах празднование Дня святого Валентина, так как он может сформировать у детей искаженные представления о любви.

Виталий Милонов, в своем обращении министру отмечает, что метафизическое наполнение Дня Святого Валентина, лишено глубины и философской мудрости. Парламентарий считает, что празднование 14 февраля настолько же близко к истинным чувствам, «насколько близки к историческому контексту голливудские фильмы 1950-х годов о СССР».

Милонов также пишет, что празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у школьников неправильные и искаженные представления о любви и браке.

«Пластиковость» и потребительская сущность этого «праздника» крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости», — пишет в своем письме Милонов.

Исходя из этого, депутат Госдумы предложил министру ввести превентивный запрет на празднование Дня святого Валентина в образовательных учреждений «ввиду его противоестественности традициям российской культуры и потенциальной опасности для гармоничного развития молодежи».

Ранее Виталий Милонов предложил запретить поставку посылок из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV. Парламентарий предположил, что косметические средства с органическими элементами могут нести потенциальную опасность. Он подчеркнул, что кремы, мази и косметика являются благоприятной средой для развития микроорганизмов.