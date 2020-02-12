Роскосмос назвал причину переноса запуска метеоспутника «Метеор-М» на 2021 год

Москва, 12 февраля. Запуск метеорологического спутника «Метеор-М» с космодрома Восточный перенесен на 2021 год, из-за необходимости дополнительных испытаний, сообщает представитель пресс-службы Роскосмоса.

Отмечается, что старт спутника «Метеор-М» с Восточного перенесен с ноября 2020 года на следующий год из-за неготовности космического аппарата. Как сообщает источник, в текущем году с космодрома не будут производиться запуски по федеральной космической программе России.

«Подтверждаем факт переноса запуска «Метеора-М» номер 2-3 с 2020 на 2021 год. Принято решение провести дополнительные испытания космического аппарата», — сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.

В сентябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что в 2020 году с Восточного запланированы 5 пусков — в апреле, мае, июне, июле и ноябре. Первые четыре старта намечались с британскими спутниками связи OneWeb, последний — с «Метеором-М».

На данный момент Российская Федерация имеет на орбите три спутника «Метеор-М», при этом на одном из спутников полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, однако функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек еще в 2014 году.

В декабре прошлого года сообщалось, что метеоспутник «Метеор-М» 2–2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и потерял ориентацию. Отмечается, что связь со спутником была восстановлена.