США собираются обсудить с Россией и Китаем сокращение ядерных запасов

Вашингтон, 12 февраля. США рассчитывают на «серьезное» обсуждение сокращений ядерных запасов с Российской Федерацией и Китаем, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идет в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьезного разговора о сокращении [запасов] ядерного оружия в ближайшие месяцы», — заявил О'Брайен.

Он подчеркнул, что обсуждение продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет проходить за закрытыми дверями.

Советник по нацбезопасности отмечает, что Москва и Вашингтон, в отличие от Пекина, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями. Он заявил, что если в переговорах с Россией удастся продвинуться, то в таком случае на КНР «будет оказано давление», и Пекин будет вынужден присоединится к предпринимаемым усилиям.

Ранее представители Демократической партии США призвали президента Дональда Трампа достичь договоренности с российским лидером Владимиром Путиным и продлить на 5 лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.