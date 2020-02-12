Минобороны Украины впервые раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Киев, 12 февраля. Украинская армия в ходе боевых действий в Донбассе за период с 2014 по 2016 годы потеряла 2576 единиц бронетехники, из них 391 — безвозвратно, сообщает информационно-консалтинговая компания Defence Express, ссылаясь на статистику Министерства обороны Украины.

Согласно данным ведомства, значительная доля потерь пришлась на боевые машины пехоты (БМП) — 1415 поврежденных единиц и 214 уничтоженных. На второй строчке по потерям оказались танки — 519 повреждено и 79 уничтожено.

Остальные потери пришлись на бронетранспортеры (439 повреждено и 68 уничтожено) и другие виды бронированной техники.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Его итоги не признали Донецкая и Луганская Народные Республики, объявившие о своей независимости. Киевские власти в ответ развернул против них военную кампанию. Жертвами гражданской войны в Донбассе стали более 13 тыс. человек.